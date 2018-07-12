Утверждена форма бюллетеня на выборах мэра Москвы

МГИК утвердил форму бюллетеня для голосования на выборах мэра Москвы

Мосгоризбирком утвердил форму бюллетеня для голосования на предстоящих в сентябре выборах мэра Москвы . Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

"Предлагается утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября и определить требования к таким избирательным бюллетеням", — сказал зампредседателя избиркома Юрий Ермолов.

Он отметил, что содержание бюллетеня установлено законом, кандидаты на нем располагаются в алфавитном порядке.

"Отличаются бюллетени на обычных участках и участках, оборудованных комплексами отработки избирательных бюллетеней (КОИБ), плотностью бумаги. Кроме того, на бюллетенях для КОИБов есть маркировочная сетка", — сказал замглавы избиркома.

Кроме того, для защиты от подделки на лицевую сторону избирательного бюллетеня наносится защитная сетка красного цвета.