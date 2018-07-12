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Утверждена форма бюллетеня на выборах мэра Москвы
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МГИК утвердил форму бюллетеня для голосования на выборах мэра Москвы 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Мосгоризбирком утвердил форму бюллетеня для голосования на предстоящих в сентябре выборах мэра Москвы. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.
"Предлагается утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября и определить требования к таким избирательным бюллетеням", — сказал зампредседателя избиркома Юрий Ермолов.
Он отметил, что содержание бюллетеня установлено законом, кандидаты на нем располагаются в алфавитном порядке.
"Отличаются бюллетени на обычных участках и участках, оборудованных комплексами отработки избирательных бюллетеней (КОИБ), плотностью бумаги. Кроме того, на бюллетенях для КОИБов есть маркировочная сетка", — сказал замглавы избиркома.
Кроме того, для защиты от подделки на лицевую сторону избирательного бюллетеня наносится защитная сетка красного цвета.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Изначально на регистрацию кандидатами подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Двоим кандидатам — экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигающемуся от партии "Гражданская платформа", и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову — было отказано в регистрации из-за подачи неполного пакета документов. Кроме того, Мосгоризбирком отказал в регистрации экс-владельцу крупной строительной группы компаний СУ-155, депутату Мосгордумы Михаилу Балакину из-за недостаточного числа подписей муниципальных депутатов.
В четверг Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в мэры — нынешнего столичного градоначальника Сергея Собянина, Михаила Дегтярева от ЛДПР, Илью Свиридова от "Справедливой России" и экс-депутата Госдумы Вадима Кумина (от КПРФ).
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