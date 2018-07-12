Сотрудники ЦОМП помогли более 1,3 тыс. пассажирам-колясочникам в январе-июне

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Московского метрополитена помогли более 1,3 тыс. пассажирам-колясочникам за I полугодие 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Московский метрополитен становится популярнее среди москвичей и туристов, а главное — доступнее для всех категорий граждан, в том числе для маломобильных пассажиров. За I полугодие 2018 г. в четыре раза больше инвалидов-колясочников воспользовались помощью Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Если за шесть месяцев прошлого года инспекторы ЦОМП помогли 337 пассажирам-колясочникам, то за первую половину 2018 г. уже более 1,3 тыс. Всего с начала этого года услугами ЦОМП воспользовались более 65 тыс. пассажиров», — сказали в пресс-службе.

Исландии, Польши и Бельгии. В подземке отметили, что с начала чемпионата мира по футболу инспекторы ЦОМП помогли добраться до столичных стадионов, где проходят игры, более 360 пассажирам на инвалидных колясках, среди которых 80% — иностранцы. В пресс-службе отметили, что за помощью в передвижении обращались граждане Аргентины

«Чтобы помочь людям на инвалидных креслах спускаться и подниматься по лестницам, а также передвигаться по станциям, инспекторы ЦОМП используют специальные гусеничные подъемники. Сегодня в метрополитене эксплуатируется уже 12 таких подъемников. Специалисты центра бесплатно сопровождают пассажиров по всему маршруту следования от входа в метро и до выхода, провожают пассажиров до поездов пригородного сообщения, автостанций, поездов дальнего следования и объектов социальной сферы. Инспекторы центра также оказывают информационную поддержку пассажирам: помогают выбрать оптимальный маршрут во время изменений в режиме работы станций, дают консультации туристам во время дежурства на станциях. Во время чемпионата мира по футболу в более чем 70% случаев в дополнительной информации нуждались иностранцы», — заключили в пресс-службе.

Центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена был образован в конце 2013 г.