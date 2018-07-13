Сергей Собянин посетил дачный поселок в Калужской области

В садовом товариществе «Ворсино» МВД РФ " расположено 187 участков, из них 183 участка принадлежат жителям Москвы. Во время сезонного отдыха там проживает более 480 человек.

"Современные СНТ — это не просто набор дачных участков, а настоящие поселки, и инфраструктура у них должна быть полноценная и качественная. В последние годы правительство Москвы вместе с коллегами из регионов, где расположены дачи москвичей, активно занимается благоустройством дачных поселков", — отметил Сергей Собянин.

СНТ «Ворсино» МВД РФ", а также еще 71 садовое некоммерческое товарищество и 19 населенных пунктов входят в состав муниципального образования — сельское поселения «Село Ворсино». По предварительным данным, количество домовладений жителей Москвы в сельском поселении составляет 9 159. Во время сезонного отдыха там проживает порядка 27 тысяч москвичей.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет на благоустройство садовых товариществ москвичей из бюджета столицы было выделено более 2,3 миллиарда рублей. За это время построено 30 подъездных дорог общей протяженностью 78 километров, два водозаборных узла, 20 детских площадок на территории садовых товариществ.