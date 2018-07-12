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Парк 50-летия Октября благоустроили
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На западе Москвы закончили благоустройство парка 50-летия Октября 

Москва24 11 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На западе столицы закончили благоустройство парка 50-летия Октября. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает Агентство "Москва".
Он отметил, что по просьбам местных жителей в проект благоустройства добавили дополнительные входные группы в парк, в том числе для родителей с колясками и маломобильных граждан. Площадь парка увеличили и оборудовали там 12 спортивных и 12 детских площадок. Помимо площадок для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, площадок для воркаута и уличных тренажеров, в парке создан профессиональный скейт-парк и скалодром. Также в парке проложили вело— и беговую дорожки и оборудовали 12 велопарковок.
Парк начали благоустраивать в августе 2017 года. По всей территории высадили 400 деревьев и 5 тысяч кустарников, обустроили 200 тысяч квадратных метров газона и разбили 7 тысяч "квадратов" цветников. Для собаководов в парке появились две площадки для выгула и дрессировки собак с ограждениями и необходимым оборудованием.
По всему парку построили 12 павильонов: администрация, детский игровой клуб, пункты проката, кафе, пункты питания и шахматная беседка и другие. Теперь там также работает сцена для массовых мероприятий.
Помимо этого, в парке установили 1281 фонарей, построили семь пунктов охраны. В центральную часть вернули обновленную композицию "Ладошки", ставшую для жителей символом этого парка. Теперь там также есть Wi-Fi.
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