Оригами и стекло. Как будут выглядеть четыре станции красной ветки

В конце этого года могут открыть движение на новом участке Сокольнической линии — от станции «Саларьево» до «Столбово». Как сообщил журналистам первый заместитель Департамента строительства Петр Аксенов , поезда на линии планирузапустить уже в декабре. По его словам, в бетоне станции построены и начались отделочные работы. Как после их окончания будут выглядеть новые станции красной линии — в материале портала Москва 24.

По дачному поселку Первой на новом участке будет станция «Филатов луг». Название станция получила от близлежащего дачного поселка в поселении Сосенское в Новомосковском округе. Станционная платформа расположена вдоль трассы Солнцево-Бутово-Видное, автополосы окружают железнодорожные пути.

У станции «Филатов луг» планируется один вестибюль. На платформу пассажиры будут спускаться по лестнице, а выходить из вестибюля на обе стороны трассы Солнцево-Бутово-Видное по наземным переходам — «конкорсам».

Двойник За «Филатовым лугом» также между полосами автодороги Солнцево-Бутово-Видное поезд остановится на станции «Прокшино». Внешне станции будут похожи друг на друга, их построят по одному принципу — островная платформа с двумя рядами колонн, застекленные стены вдоль путей, позволяющие проникать солнцу, а потолки украсят металлокомпозитной конструкцией. Подъемники на станции оборудуют платформой для маломобильных граждан.

Перегоны от «Филатового луга» до «Прокшино» и половину пути от «Прокшино» в сторону «Ольховой» закроют навесами, защищающими от осадков. Форма навесов будет аэродинамической, повторяющей контур движущегося поезда. Боковые стены навесов сделают из алюминиевых реек, благодаря этому в тоннель будет попадать воздух, а пассажиры смогут любоваться панорамными видами «Новой Москвы».

Главная станция ТиНАО в стиле оригами Наземный вестибюль станции «Ольховая», следующей за «Прокшино», построят в виде бумажного самолетика. В архитектурной концепции станции используют японский стиль декоративно-прикладного искусства оригами.

Здания в таком стиле визуально напоминают фигуры, сложенные из квадратных листов бумаги. Металлическая конструкция наземного вестибюля «Ольховой» повторит форму бумажного самолетика.

В стиле оригами построены концертный зал Tiroles Festpiele в Австрии , музейный комплекс Karuizawa в Японии , а также музей искусств в столице Израиля Тель-Авиве.

Вестибюль интегрируют с пешеходным переходом через магистраль Солнцево-Бутово-Видное. Во внутренней отделке станции будут использовать белые цвета, желтые и оранжевые. Стены и колонны сделают из мрамора, а пол — из гранита.

Рядом с вестибюлем станции «Ольховая» строится административно-деловой центр. Сюда планирует в этом году переехать префектура Троицкого и Новомосковского округов. Вблизи станции также строятся больница и жилой комплекс.

"Столбово" над «Столбово» Доезжать поезда после открытия нового участка Сокольнической линии будут до станции «Столбово». Ее построили под землей, но на небольшой глубине — около девяти метров.

Станция будет иметь два вестибюля, их наземные павильоны облицуют серым и коричневым гранитом, а боковые стены выполнят из стекла. В отделке подземного пространства будут также использовать натуральные материалы: в облицовке стен и колонн — мрамор, а пола — гранит. «Столбово» сделают в белых, серых и бежевых тонах.

В западном торце платформы строится тоннель для пересадки на станцию «Столбово» радиальной Новаторской линии в Коммунарку, которую тянут от Большой кольцевой линии. Вторую станцию «Столбово» построили в бетоне под станцией Сокольнической линии.