Проект «Московское долголетие» проведет летний фестиваль 12 июля

Завтра, 12 июля, в саду имени Н. Э. Баумана состоится фестиваль «Все оттенки лета» для людей старшего поколения. Он посвящен творчеству во всех его проявлениях, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Для всех желающих проведут открытые занятия по английскому языку, живописи и рисунку на пленэре, мастер-классы по художественно-прикладному творчеству, выставку-вернисаж, а также концертную программу, где свои танцевальные и вокальные номера представят самодеятельные коллективы.

Гостей праздника ждут конкурсы с призами и подарками, турнир по настольному теннису, а также церемония награждения отличившихся участников проекта. Фестиваль начнется в 12:00 и продлится до 15:00. Вход свободный.

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