Мэр Москвы назначил двух заместителей начальника МАДИ 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжения, которыми назначил Сергея Разоренова и Анатолия Сорокина заместителями начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Об этом сообщил официальный сайт мэра.
«Принять Разоренова Сергея Владимировича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя начальника МАДИ», — говорится в первом документе.
Другим распоряжением также А. Сорокин назначается на должность заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции.
Служебный контракт с обоими заключается на один год.