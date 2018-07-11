Мэр Москвы назначил двух заместителей начальника МАДИ

«Принять Разоренова Сергея Владимировича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя начальника МАДИ», — говорится в первом документе.

Другим распоряжением также А. Сорокин назначается на должность заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции.

Служебный контракт с обоими заключается на один год.