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Собянина зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы
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Собянина зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Мосгоризбирком зарегистрировал действующего мэра российской столицы Сергея Собянина кандидатом на должность столичного градоначальника на предстоящих выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Собянин 2 июля сдал в избирком как самовыдвиженец 39689 подписей избирателей, а также 115 подписей муниципальных депутатов — это максимально возможное число подписей депутатов, которое кандидаты могут предоставить в избирком.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Изначально на регистрацию кандидатами в мэры Москвы подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Двоим кандидатам — экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигающемуся от партии "Гражданская платформа", и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову — было отказано в регистрации из-за подачи неполного пакета документов.
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