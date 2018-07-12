Собянина зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы

Собянин 2 июля сдал в избирком как самовыдвиженец 39689 подписей избирателей, а также 115 подписей муниципальных депутатов — это максимально возможное число подписей депутатов, которое кандидаты могут предоставить в избирком.