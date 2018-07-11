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Москвичам посоветовали избегать мостов
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Москвичам посоветовали избегать мостов 

Мослента 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
К вечеру 11 июля в столичном регионе ожидается дождь и гроза, а также усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, передает агентство «Москва».
Согласно прогнозу, непогода придет в Подмосковье в период с 15:30 до 21:00. Ожидается дождь, гроза, а также порывы ветра до 15 метров в секунду.
В МЧС призвали не прятаться от непогоды около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями или около недостроенных зданий. Также не следует подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.
Водителям рекомендуется ставить машину в гараж. При отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.
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