Москвичам посоветовали избегать мостов

К вечеру 11 июля в столичном регионе ожидается дождь и гроза, а также усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, передает агентство «Москва».

Согласно прогнозу, непогода придет в Подмосковье в период с 15:30 до 21:00. Ожидается дождь, гроза, а также порывы ветра до 15 метров в секунду.

МЧС призвали не прятаться от непогоды около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями или около недостроенных зданий. Также не следует подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.

Водителям рекомендуется ставить машину в гараж. При отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.