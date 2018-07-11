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Огромную змею нашли на дереве в столице
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Огромную змею нашли на дереве на юго‑западе Москвы 

РИАМО 11 июля 2018
Фото: РИАМО
Длинную черную змею обнаружили на дереве в районе жилого дома на Ленинском проспекте в Юго-Западном округе столицы, передает ТАСС.
«Сотрудники экстренных служб вызвали специалиста, чтобы снять змею с дерева на Ленинском проспекте возле дома 45», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место специалисты определили, что змея не ядовита и не представляет угрозы для людей.
По данным СМИ, длина рептилии достигает полутора метров, она ловко переползает с дерева на дерево. Попытки поймать змею пока не увенчались успехом.
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