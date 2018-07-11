Огромную змею нашли на дереве в столице

Огромную змею нашли на дереве на юго‑западе Москвы

Длинную черную змею обнаружили на дереве в районе жилого дома на Ленинском проспекте в Юго-Западном округе столицы, передает ТАСС

«Сотрудники экстренных служб вызвали специалиста, чтобы снять змею с дерева на Ленинском проспекте возле дома 45», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место специалисты определили, что змея не ядовита и не представляет угрозы для людей.

По данным СМИ, длина рептилии достигает полутора метров, она ловко переползает с дерева на дерево. Попытки поймать змею пока не увенчались успехом.