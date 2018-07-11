На месте монорельса могут появиться висячие сады

Висячие сады и бассейн могут появиться на месте столичной монорельсовой дороги. Об этом сообщается на официальном портале комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Висячие сады и бассейн могут появиться на месте монорельса. Единственную в Москве монорельсовую дорогу на северо-востоке города ждет реконструкция. Поезда планируется спустить на землю и связать с трамвайной линией", — сообщается на портале.
Как поясняется на портале, такое предложение внесли архитекторы из интернатуры бюро WOWHAUS. Помимо этого, они предложили на путях монорельса разместить парк длиной 4,7 км, прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, амфитеатр и различные кафе.
Московский монорельс был запущен в 2004 году. Он соединил станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ", которые располагаются на соседних линиях. Изначально, по задумке властей, монорельсовая дорога существенно сокращала путь пассажирам.
В 2017 году власти Москвы заявили о реконструкции монорельса. Реконструкция предполагает демонтаж монорельсовой транспортной системы протяженностью 2,5 километра от станции "Тимирязевская" до улицы Сергея Эйзенштейна, а также переустройство существующего трамвайного полотна от Новомосковской улицы до Проспекта Мира и строительство новых трамвайных путей.