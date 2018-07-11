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Программа «Московское долголетие» охватила 28 парков
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Программа «Московское долголетие» охватила 28 парков столицы 

Москва24 11 июля 2018
Фото: GameGuru
На территории 28 столичных парков реализуется программа "Московское долголетие", в рамках которой для москвичей старшего возраста проводят бесплатные занятия физкультурой, английским языком, а также различные образовательные и творческие курсы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Представители старшего поколения могут посещать занятия рядом с домом, так как сейчас проект реализуется уже в 28 московских парках", — рассказали в пресс-службе объединенной дирекции "Мосгорпарка".
К занятиям по программе "Московское долголетие" можно присоединиться на 28 локациях столицы: Сад "Эрмитаж"; Сад имени Баумана; Таганский парк; Измайловский парк; Бабушинский парк; Гончаровский парк; Лианозовский парк; Перовский парк; Сквер по Олонецкому проезду; Парк "Красная Пресня" Парк "Красногвардейские пруды" Парк "Фили" Парк "Зарядье" Парк "Сокольники" Парк "Северное Тушино" Парк "Кузьминки" Парк "Малые Кузьминки" Сиреневый сад; Парк Победы на Поклонной горе; Парк Олимпийская деревня; Усадьба "Воронцово" Зона отдыха "Борисовские пруды" Парк в Садовниках; Парк у прудов "Радуга" Парк у Джамгаровского пруда; Парк "Этнографическая деревня Бибирево" Парке по Ангарской улице. Также в ближайшее время занятия начнутся в ландшафтном парке "Митино".
В "Мосгорпарке» отметили, что записаться на занятия можно в департаменте соцзащиты или прямо в парке. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Все желающие могут посетить открытые уроки и протестировать свои занятия, а также пообщаться с тренерами и участниками проекта.
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