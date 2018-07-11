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Московский монорельс превратят в висячие сады
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Московский монорельс превратят в висячие сады 

Говорит Москва 11 июля 2018
Фото: Новые Округа
Как напоминает телеканал «Мир 24», монорельс запустили в Москве в 2004 году. Ветка соединила станции метро «Тимирязевская» и «ВДНХ». Однако с открытием новых станций Люблинско-Дмитровской линии проект признали нерентабельным. В итоге монорельс оставили в качестве туристического объекта — поезда ходят раз в полчаса.
Позднее появилось предложение создать там парк, который протянулся бы через несколько районов. По словам архитекторов, на опорах монорельса можно организовать детские и спортивные площадки, кафе, оранжереи. Сейчас проект находится в стадии разработки.
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