Московский монорельс превратят в висячие сады

Как напоминает телеканал «Мир 24», монорельс запустили в Москве в 2004 году. Ветка соединила станции метро «Тимирязевская» и «ВДНХ». Однако с открытием новых станций Люблинско-Дмитровской линии проект признали нерентабельным. В итоге монорельс оставили в качестве туристического объекта — поезда ходят раз в полчаса.

Позднее появилось предложение создать там парк, который протянулся бы через несколько районов. По словам архитекторов, на опорах монорельса можно организовать детские и спортивные площадки, кафе, оранжереи. Сейчас проект находится в стадии разработки.