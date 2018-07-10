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Третьяковка показала кино про Японию
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Третьяковка показала кино про Японию 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Фото: РИА Новости
10 июля в стенах Государственной Третьяковской галереи состоялся специальный показ хроникальных материалов из собрания Российского государственного архива кинофотодокументов. Представленные ленты показали, какой россияне видели в прошлом веке Японию.
Архивная съемка русско-японской войны, танцы гейш, приезд японского посла в Москву — все эти события до недавнего времени были запечатлены на горючей пленке и хранились вдали от посторонних глаз. В связи с проведением года Страны восходящего солнца в России документальные съемки, недавно «переведенные в цифру», предстали перед горожанами впервые.
Гости вечера смогли оценить несколько сюжетов из российского пате-журнала, представляющих зарисовки о Японии и японском образе жизни.
Организаторы также включили в программу ролик о знаменитом землетрясении Канто, произошедшем в 1923 году. А завершила кинопоказ лента Владимира Шнейдерова «Большой Токио» — первая полнометражная картина о столице Японии, созданная в 1933 году на территории Советского Союза.
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