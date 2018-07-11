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Сотрудники государственных органов взяли под контроль ремонт Детского зоопарка
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Сотрудники государственных органов взяли под контроль ремонт Детского зоопарка 

Управа Пресненского района города Москвы 11 июля 2018
Фото: На Пресне
Комитет государственного строительного надзора города Москвы начал следить за реконструкцией Детского зоопарка, который находится на территории столичного питомника.
Под руководством организации находятся более двух тысяч объектов недвижимости города, в том числе и Московский международный деловой центр «Москва-Сити».
Сергей Музыченко, заместитель председателя Мосгосстройнадзора, уведомил, что комитетом было проведено 5322 проверки строений. В настоящий момент под наблюдением находятся Центральный стадион «Динамо», бассейн «Лужники» и концертный зал филармонии в парке «Зарядье», отметили на сайте Информационного центра Правительства Москвы.
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