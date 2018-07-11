Сотрудники государственных органов взяли под контроль ремонт Детского зоопарка

Комитет государственного строительного надзора города Москвы начал следить за реконструкцией Детского зоопарка, который находится на территории столичного питомника.

Под руководством организации находятся более двух тысяч объектов недвижимости города, в том числе и Московский международный деловой центр «Москва-Сити».