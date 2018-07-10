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КПРФ предлагает передать часть столичных функций в регионы
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КПРФ предлагает передать часть столичных функций в регионы 

Свободная пресса 14 часов назад
11 июля в 13.00 в центральном офисе агентства «Интерфакс» (1-я Тверская-Ямская, д.2, стр. 1) состоится пресс-конференция кандидата в мэры Москвы от КПРФ и лево-патриотических сил Вадима Кумина — «Москва для людей, а не для чиновников», на которой он представит свою программу.
В пресс-конференции вместе с Куминым примут участие сопредседатель его штаба и кандидат в губернаторы Владимирской области Максим Шевченко и экс-кандидат в Президенты России, директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин.
Одной из тем пресс-конференции заявлено предложение о переносе части столичных функций из Москвы во Владимир. Переезд ряда федеральных министерств и ведомств в соседний регион положит начало разгрузке московских дорог, решению проблемы перенаселенности Москвы. Но главное — придаст мощный импульс развитию Владимира, остановит депопуляцию региона.
Ожидается, что Павел Грудинин выступит с поддержкой Кумина, а также поделится опытом строительства образовательных учреждений и оптимизации образовательных процессов путем внедрения современных технологий в образовательный процесс.
Телефон для аккредитации: 8 (495) 223-66-99  Вход по редакционным удостоверениям. Аккредитация заканчивается за час до начала мероприятия.
Пресс-служба кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина: 8 (968) 830-93-09  Новости Москвы: Мэра Москвы будут выбирать в Тульской, Калужской и Владимирской областях
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