КПРФ предлагает передать часть столичных функций в регионы

Одной из тем пресс-конференции заявлено предложение о переносе части столичных функций из Москвы во Владимир . Переезд ряда федеральных министерств и ведомств в соседний регион положит начало разгрузке московских дорог, решению проблемы перенаселенности Москвы. Но главное — придаст мощный импульс развитию Владимира, остановит депопуляцию региона.

Ожидается, что Павел Грудинин выступит с поддержкой Кумина, а также поделится опытом строительства образовательных учреждений и оптимизации образовательных процессов путем внедрения современных технологий в образовательный процесс.

Телефон для аккредитации: 8 (495) 223-66-99 Вход по редакционным удостоверениям. Аккредитация заканчивается за час до начала мероприятия.

Пресс-служба кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина: 8 (968) 830-93-09 Новости Москвы: Мэра Москвы будут выбирать в Тульской, Калужской и Владимирской областях

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