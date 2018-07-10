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«Трансмашхолдинг» намерен внедрять новые технические решения в поезда «Москва» для каждой линии метро
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«Трансмашхолдинг» намерен внедрять новые технические решения в поезда «Москва» для каждой линии метро 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил коммерческий директор по развитию городского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Андрей Васильев.
«Мы не стоим на месте и стремимся применять в наших поездах все передовые технические решения, которые доступны нам в конкретный момент. Каждая следующая линия будет получать все более обновленный подвижной состав», — сказал А. Васильев.
Он отметил, что каждая новая поставка вагонов в метро сопровождается более совершенными новыми решениями.
«Кроме того, мы надеемся разработать принципиально новый подвижной состав, где будет еще больше технических новшеств. Это за пределами 2020 г., но работа над ним началась уже сейчас», — заключил А. Васильев.
Ранее заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов отметил, что в 2018-2020 гг. планируется закупить более 1,6 тыс. вагонов типа «Москва».
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