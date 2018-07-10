«Трансмашхолдинг» намерен внедрять новые технические решения в поезда «Москва» для каждой линии метро

«Мы не стоим на месте и стремимся применять в наших поездах все передовые технические решения, которые доступны нам в конкретный момент. Каждая следующая линия будет получать все более обновленный подвижной состав», — сказал А. Васильев.

Он отметил, что каждая новая поставка вагонов в метро сопровождается более совершенными новыми решениями.

«Кроме того, мы надеемся разработать принципиально новый подвижной состав, где будет еще больше технических новшеств. Это за пределами 2020 г., но работа над ним началась уже сейчас», — заключил А. Васильев.