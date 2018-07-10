В московских дворах стало светлее

Количество фонарей в московских дворах за восемь лет увеличилось на треть

За последние восемь лет количество фонарей во дворах Москвы увеличилось на треть, при этом энергозатраты не выросли, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«За последние восемь лет по предложению москвичей фонарей во дворах стало больше примерно на одну треть, но количество потребляемой энергии даже уменьшилось. Это значит, мы стали меньше платить из городского бюджета на освещение дворов, улиц и так далее. Москвичи любят гулять по ночному городу. Москва в свете фонарей еще краше», — сказал Бирюков в эфире Радио «Комсомольская правда».

Заммэра Москвы также опроверг информацию о том, что город тратит огромные деньги на иллюминацию.

«Мы как раз экономим. Причем не только на электричестве. Девять лет назад город использовал в год 29,5 миллиардов кубометров газа, а сейчас — 23,5 миллиарда. Москвичи не стали тратить меньше тепла или реже включать бытовую технику. Но город начал использовать менее энергоемкие и эффективные приборы генерации тепла на тепловых станциях», — сказал Бирюков.

Он добавил, что Москва потребляет меньше электроэнергии, чем 8-9 лет назад, за счет чего на улицах появилось больше светильников, архитектурной подсветки и украшений.