В систему движения поездов на МЦК внедрили спутниковые технологии

Интервальное регулирование движения «Ласточек» на Московском центральном кольце (МЦК) осуществляется при помощи ГЛОНАСС, [пишет] (http://vm.ru/news/514445.html) «Вечерняя Москва».

С помощью Глобальной навигационной спутниковой системы можно отслеживать местонахождение и скорость поездов, контролировать дистанцию между ними и корректировать график их движения в режиме реального времени.