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В систему движения поездов на МЦК внедрили спутниковые технологии
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В систему движения поездов на МЦК внедрили спутниковые технологии 

Rambler News Service 10 часов назад
Фото: RUБЕЖ
Интервальное регулирование движения «Ласточек» на Московском центральном кольце (МЦК) осуществляется при помощи ГЛОНАСС, [пишет] (http://vm.ru/news/514445.html) «Вечерняя Москва».
С помощью Глобальной навигационной спутниковой системы можно отслеживать местонахождение и скорость поездов, контролировать дистанцию между ними и корректировать график их движения в режиме реального времени.
«Эта отечественная технология гарантирует безопасное и комфортное путешествие. Будем внедрять ее и на Московских центральных диаметрах», — отметил председатель правления РЖД (оператора МЦК) Дмитрий Белозеров.
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