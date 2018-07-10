С. Собянин: Пассажиропоток будущего ТПУ «Рязанская» будет сопоставим с тремя вокзалами Москвы

Суточный пассажиропоток будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская» будет сопоставим с пассажиропотоком трех столичных вокзалов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Совещание было организовано на станции Московского центрального кольца (МЦК) «Нижегородская» и посвящалось вопросам комплексного развития московского транспортного узла до 2023 г. и на перспективу до 2027 г.

«Здесь пересечение наших самых крупнейших проектов — МЦК, БКЛ (Большая кольцевая линия метро — прим. Агентства «Москва» ), радиальных направлений метрополитена, Горьковское направление будущей МЦД и ВСМ (Московские центральные диаметры и высокоскоростная пассажирская магистраль — прим. Агентства «Москва»). Здесь действительно будет совершаться около 500 тыс. проездов пассажиров. Это действительно, как министр (министр транспорта РФ Е. Дитрих — прим. Агентства «Москва») сказал, мощность трех крупнейших вокзалов нашей страны», — сказал С. Собянин

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, ТПУ «Рязанская», расположенная на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями МЦК, станет точкой, где сойдутся четыре крупнейшие транспортные артерии города: основой станут два строящиеся станции «Нижегородская» Кожуховской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК. Ожидаемый пассажиропоток здесь будет сопоставим с пассажиропотоком Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов.

В настоящее время ведутся работы по проектированию технологических и коммерческих объектов ТПУ. Начать строительно-монтажные работа планируется в текущем году.