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С. Собянин: Пассажиропоток будущего ТПУ «Рязанская» будет сопоставим с тремя вокзалами Москвы
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С. Собянин: Пассажиропоток будущего ТПУ «Рязанская» будет сопоставим с тремя вокзалами Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Суточный пассажиропоток будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская» будет сопоставим с пассажиропотоком трех столичных вокзалов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Совещание было организовано на станции Московского центрального кольца (МЦК) «Нижегородская» и посвящалось вопросам комплексного развития московского транспортного узла до 2023 г. и на перспективу до 2027 г.
«Здесь пересечение наших самых крупнейших проектов — МЦК, БКЛ (Большая кольцевая линия метро — прим. Агентства «Москва»), радиальных направлений метрополитена, Горьковское направление будущей МЦД и ВСМ (Московские центральные диаметры и высокоскоростная пассажирская магистраль — прим. Агентства «Москва»). Здесь действительно будет совершаться около 500 тыс. проездов пассажиров. Это действительно, как министр (министр транспорта РФ Е. Дитрих — прим. Агентства «Москва») сказал, мощность трех крупнейших вокзалов нашей страны», — сказал С. Собянин.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, ТПУ «Рязанская», расположенная на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей и путями МЦК, станет точкой, где сойдутся четыре крупнейшие транспортные артерии города: основой станут два строящиеся станции «Нижегородская» Кожуховской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК. Ожидаемый пассажиропоток здесь будет сопоставим с пассажиропотоком Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов.
В настоящее время ведутся работы по проектированию технологических и коммерческих объектов ТПУ. Начать строительно-монтажные работа планируется в текущем году.
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