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Шесть детских садов откроют до 1 сентября на территории Новой Москвы
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Шесть детских садов откроют до 1 сентября на территории Новой Москвы 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий.
Власти столицы до конца текущего лета планируют открыть на территории Новой Москвы шесть детских садов. Общая вместимость учреждений составит 1 тысячу 295 мест.
Четыре дошкольных учреждения строятся за счет средств городского бюджета, а еще два — за внебюджетные источники финансирования. Детские сады построят по следующим адресам: поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, дом 37 (200 мест); поселение Филимонковское, деревня Верхнее Валуево (200 мест); село Былово, поселение Краснопахорское (225 мест); поселок Кокошкино, улица Школьная, дом 3 (300 мест); Жилой комплекс (ЖК) «Бунинские луга», поселение Сосенское, деревня Столбово, участок №27, микрорайон 1 (150 мест); ЖК «Испанские кварталы», поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское (220 мест).
— В общей сложности не менее 20 детских садов, рассчитанных на 5 тысяч детей, планируется построить в ТиНАО в течение нынешнего и 2019 года. При этом возведение восьми детских садов будет профинансировано из городского бюджета. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин, — подчеркнул руководитель ведомства Владимир Жидкин.
По его словам, воспитанники детских садов получат все необходимое: развивающие игрушки для всех возрастных групп, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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