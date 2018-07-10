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Москвичи смогут почувствовать себя в Италии
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Москвичи смогут почувствовать себя в Италии 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © Fotolia / Rorue
28 и 29 июня в Москве в саду "Эрмитаж" пройдет Grand Italia Fest, сообщает Национальное агентство Италии по туризму ENIT.
На двух сценах фестиваля будут выступать артисты и оперные певцы из России и Италии, а на большом экране покажут новые итальянские комедии.
Отдельную зону посветят сельской Италии: часть парка станет копией канонических тосканских пейзажей с ее колоритными жителями и развлечениями. Здесь можно будет приобрести фермерские продукты или примерить на себя роль винодела и научиться давить виноград под музыку и танцы.
На стилизованной итальянской улочке гости фестиваля смогут попробовать пасту, пиццу, ризотто, итальянское мороженое, десерты и кофе.
Также в программе мероприятия — вернисаж и мастер-классы по живописи, бук-кроссинг книг на итальянском языке или книг на русском об Италии.
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