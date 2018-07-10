Москвичи смогут почувствовать себя в Италии

28 и 29 июня в Москве в саду "Эрмитаж" пройдет Grand Italia Fest, сообщает Национальное агентство Италии по туризму ENIT.

На двух сценах фестиваля будут выступать артисты и оперные певцы из России и Италии, а на большом экране покажут новые итальянские комедии.

Отдельную зону посветят сельской Италии: часть парка станет копией канонических тосканских пейзажей с ее колоритными жителями и развлечениями. Здесь можно будет приобрести фермерские продукты или примерить на себя роль винодела и научиться давить виноград под музыку и танцы.

На стилизованной итальянской улочке гости фестиваля смогут попробовать пасту, пиццу, ризотто, итальянское мороженое, десерты и кофе.

Также в программе мероприятия — вернисаж и мастер-классы по живописи, бук-кроссинг книг на итальянском языке или книг на русском об Италии.