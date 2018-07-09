Первый участок Кожуховской линии метро «поедет» до конца года

Участок Кожуховской линии столичного метрополитена от «Некрасовки» до станции «Косино» находится в достаточно высокой степени готовности.

— Первый участок Кожуховской линии метро из четырех станций «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка» планируем запустить до конца этого года, — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

При этом уже завершена проходка левого перегонного тоннеля от станции «Косино» до «Улицы Дмитриевского», а на самих станциях идет отделка вестибюлей, стен и потолков платформ, рабочие монтируют инженерные системы и устанавливают лифты для маломобильных граждан. На станциях «Некрасовка» и «Лухмановская» выполнена архитектурная отделка платформы, установлено освещение и смонтированы эскалаторы, завершаются отделочные работы в пешеходных переходах и вестибюлях, ведется монтаж оборудования и инженерных систем.

— Кожуховская линия должна в 2019 году поехать полноценно, от «Некрасовки» до «Авиамоторной», — сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин . — Мы считаем, что участок от «Некрасовски» до «Косино» закончим до конца этого года, сейчас там уже во многих местах идут пусконаладочные работы. Мэром поставлена задача — до осени сделать максимальное благоустройство.

На всех четырех станциях первого участка «розовой» ветки будут построены транспортно-пересадочные узлы, в составе которых появятся различные социальные объекты, зоны для отдыха и занятий спортом, многофункциональные торговые и деловые центры. Для удобства пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой также будут обустроены пешеходные переходы, парковки и остановки для наземного общественного транспорта.

Протяженность Кожуховской линии будет более 15 километров. На этом участке расположится восемь станций: «Нижегородская» (с пересадкой на Большую кольцевую линию метро), «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино» (с пересадкой на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии), «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».