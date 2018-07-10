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В центре откроют мемориальную квартиру Маяковского
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В Москве откроют мемориальную квартиру семьи Маяковского 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Мемориальную квартиру в Студенецком переулке, где жили мама и сестры поэта Владимира Маяковского, планируется открыть к октябрю 2018 года, рассказал РИА Новости директор Государственного музея В. В. Маяковского Алексей Лобов.
В 2018 году исполняется 125 лет со дня рождения поэта-футуриста Владимира Маяковского. Специально к этому событию ряд музеев готовит выставки, посвященные ему и его творчеству. Здание Государственного музея В. В. Маяковского в Лубянском проезде закрыто на масштабную реконструкцию, при этом для посетителей работает мемориальная "Квартира на Большой Пресне", расположенная на улице Красная Пресня.
"В конце сентября — начале октября мы планируем открыть еще одну мемориальную квартиру, в которой жили мама и сестры Владимира Маяковского. Мы создаем музейный кластер Красная Пресня. Из этой квартиры у нас сохранилась практически вся мебель, сохранилось много предметов интерьера. Она трехкомнатная, две из них мы восстанавливаем, а одну оставляем для проведения мероприятий", — рассказал Лобов.
По его словам, экспозиция квартиры расскажет о матери Маяковского, которая тщательно собирала и оберегала все, что было написано ее сыном, а также о его сестре Людмиле, талантливой художнице по тканям. Директор музея уточнил, что музейное пространство расположится в Студенецком переулке.
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