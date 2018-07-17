Реставраторы нашли фрагменты живописи в двух павильонах ВДНХ 

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Медицинский центр на улице Щепкина в Москве реконструируют

Программа «Московское долголетие» расширяет список занятий в парках

Дорогу «Воскресенское – Каракашево – Щербинка» в Новой Москве построят к 2019 году