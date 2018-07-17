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Реставраторы нашли фрагменты живописи в двух павильонах ВДНХ
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Реставраторы нашли фрагменты живописи в двух павильонах ВДНХ 

Авторадио 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, фрагменты авторской живописи были обнаружены в павильонах «Физика» и «Геология». Их нашли под листами фанеры и под слоем бумаг. В павильоне «Физика» участки стен украшены росписями в технике гризайль и целиком покрыты трафаретным рисунком. Находка в павильоне «Геология» — это контурная роспись с изображением сцен на тему геологии. Все росписи восстановят и после реставрационных работ представят на обозрения москвичам и гостям столицы. Ранее Сергей Собянин сообщал, что основные работы на ВДНХ будут закончены 2018-2019 годах.
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