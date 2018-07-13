Собянин пригласил столичных жителей на День московского транспорта 

По словам мэра столицы, в этот день в Москве для всех желающих откроются автобусные парки, трамвайные депо, депо «Аэроэкспресса» и ситуационный центр столичного Центра организации дорожного движения. На всех объектах будут проводить экскурсии. Праздничные мероприятия пройдут в парках Москвы. На ВДНХ гостей ждет экстрим-шоу с участие пилотажной группы «Каскад» московского Управления ГИБДД, выставка раритетеных автомобилей общественного транспорта. На Поклонной горе пройдут танцевальные баттлы, квесты и концерт. Кроме того, в сегодня на маршрут №39 уже вышел т праздничный трамвай, украшенный светодиодными огнями. Он будет курсировать от метро «Университет» до Чистопрудного бульвара до воскресенья до 2 часов ночи.