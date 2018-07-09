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Москвичей пригласили на лекцию в Центральный дом архитектора
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Москвичей пригласили на лекцию в Центральный дом архитектора 

Управа Пресненского района города Москвы 8 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Москвичи смогут посетить лекцию-беседу 12 июля в Центральном доме архитектора. Посетители узнают о том, как зарубежные специалисты изменили внешний облик столицы.
Гостам расскажут о проектах заграничных архитекторов, которые можно встретить на улицах Москвы. Кроме того, посетители узнают о том, как отечественные специалисты адаптировали под местный ландшафт проекты зарубежных коллег.
Лекцию-беседу проведут архитекторы: Андрей Асадов, Алексей Полищук и Екатерина Абрамович, сообщили на официальном сайте учреждения.
Вход свободный. Гостей ждут в 19:00 по адресу: Гранатный переулок, дом 7.
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