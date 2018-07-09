Москвичей пригласили на лекцию в Центральный дом архитектора

Москвичи смогут посетить лекцию-беседу 12 июля в Центральном доме архитектора. Посетители узнают о том, как зарубежные специалисты изменили внешний облик столицы.

Гостам расскажут о проектах заграничных архитекторов, которые можно встретить на улицах Москвы . Кроме того, посетители узнают о том, как отечественные специалисты адаптировали под местный ландшафт проекты зарубежных коллег.

Вход свободный. Гостей ждут в 19:00 по адресу: Гранатный переулок, дом 7.