Завершился сбор предложений по размещению «дачных» избирательных участков

МОСКВА , 10 июл — РИА Новости . Рабочая группа Мосгоризбиркома завершила сбор предложений по местам возможного размещения избирательных участков за пределами Москвы на выборах мэра столицы, с 19 июня поступило 18 тысяч подобных заявок, сообщила пресс-служба Мосгордумы

Предложения собирались с 19 июня на портале mos.ru , сотрудниками центров госуслуг Москвы «Мои документы» (МФЦ) и по специально открытой «горячей линии» Мосгоризбиркома.

"Всего по состоянию на 10 июля… поступило более 18 тысяч предложений о создании загородных избирательных участков на предстоящих в единый день голосования 9 сентября выборах мэра Москвы", — приводятся слова заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова

Он отметил, что большинство заявок поступило из Подмосковья , Калужской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Тульской областей.

Ранее московская городская избирательная комиссия уже заключила соглашение с избиркомами Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областей.

Законопроект о создании избирательных участков за пределами города был внесен 14 мая мэром столицы Сергеем Собяниным . Как отметил градоначальник, это было сделано по просьбе москвичей, так как выборы мэра придутся на 9 сентября — самое «дачное» воскресенье осени.

Позднее Мосгордума на внеочередном заседании рассмотрела и приняла в трех чтениях законопроект, предусматривающий образование избирательных участков за пределами города. Для координации при создании «дачных» избирательных участков в Москве была создана рабочая группа, которую возглавил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.