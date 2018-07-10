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Завершился сбор предложений по размещению «дачных» избирательных участков
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Завершился сбор предложений по размещению «дачных» избирательных участков 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Рабочая группа Мосгоризбиркома завершила сбор предложений по местам возможного размещения избирательных участков за пределами Москвы на выборах мэра столицы, с 19 июня поступило 18 тысяч подобных заявок, сообщила пресс-служба Мосгордумы.
Предложения собирались с 19 июня на портале mos.ru, сотрудниками центров госуслуг Москвы «Мои документы» (МФЦ) и по специально открытой «горячей линии» Мосгоризбиркома.
"Всего по состоянию на 10 июля… поступило более 18 тысяч предложений о создании загородных избирательных участков на предстоящих в единый день голосования 9 сентября выборах мэра Москвы", — приводятся слова заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Он отметил, что большинство заявок поступило из Подмосковья, Калужской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Тульской областей.
Ранее московская городская избирательная комиссия уже заключила соглашение с избиркомами Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областей.
Законопроект о создании избирательных участков за пределами города был внесен 14 мая мэром столицы Сергеем Собяниным. Как отметил градоначальник, это было сделано по просьбе москвичей, так как выборы мэра придутся на 9 сентября — самое «дачное» воскресенье осени.
Позднее Мосгордума на внеочередном заседании рассмотрела и приняла в трех чтениях законопроект, предусматривающий образование избирательных участков за пределами города. Для координации при создании «дачных» избирательных участков в Москве была создана рабочая группа, которую возглавил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
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