Обзор московских событий в СМИ за 9 июля

«Коммерсантъ». Болельщики взяли такси Чемпионат мира удвоил загрузку онлайн-агрегаторов. ссылка

«Коммерсантъ». Иностранных мигрантов отрывают от производства Новые правила запрещают регистрировать их по месту трудоустройства. ссылка

«Известия» . Пережили волну Итоги ЕГЭ-2018: упал ли уровень знаний российских школьников. ссылка

«Известия». Росстандарт взялся за пистолет Ведомство готовит пакет мер, призванных решить проблему массового недолива бензина на АЗС. ссылка

Газета.Ru . Посидим дома: почему россияне не едут за границу Продажи авиабилетов за рубеж упали на 5% за первые полгода. ссылка

Газета.Ru. Расстроился, но не очень: как Москва пережила поражение Как Москва переживала поражение сборной. ссылка

Российская газета ». С нами не пропадешь В Москве откроется Ситуационный центр для поиска потерявшихся или пострадавших детей. ссылка

«Российская газета». Выиграй три дня в столице В Калужской области пройдут Дни Москвы. ссылка

«Российская газета». Связующая нить Красную ветку столичного метро продлят еще на одну станцию. ссылка

«Российская газета». На пути к бюллетеню На рассмотрении Мосгоризбиркома осталось пять кандидатур в мэры Москвы. ссылка

Московский комсомолец ». Калужане и москвичи «зажгут» на историческом фестивале Гости праздника смогут воочию увидеть, как проходило знаменитое стояние на Угре. ссылка

«Московский комсомолец». Самое красивое поражение России : после проигрыша Хорватии ул. Никольская взорвалась Слезы на глазах, триколор на щеках и крики «Молодцы!». ссылка

Независимая газета ». Москвичам предлагают пройти бесплатный скрининг на онкозаболевания В 74 столичных поликлиниках можно будет сдать тесты на предрасположенность к раку. ссылка

Комсомольская правда ». «Спасибо. Играем за вас»: Сборная России вышла к болельщикам в фан-зоне на Воробьевых горах Что говорили футболисты после последнего матча на чемпионате мира 2018 г. ссылка

«Комсомольская правда». Здания-памятники в центре Москвы: В доме Наркомзема вернут исторические окна, а в доме Наркомфина — колонны-«ноги» Реставраторы восстанавливают исторические постройки столицы. ссылка

Московская правда ». Сокольническую линию продлят от «Столбово» еще на одну станцию Столичные власти приняли решение о строительстве станции метро «Новомосковская». ссылка

«Вечерняя Москва». Многодетных семей становится все больше Москва отметила День семьи, любви и верности. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин заявил, что общественный транспорт Москвы входит в тройку лучших в мире Сергей Собянин сообщил, что благодаря комплексной системе в столице сократилось число дорожно-транспортных происшествий. ссылка

«Вечерняя Москва». Городской транспорт справляется с нагрузкой во время проведения чемпионата мира по футболу Столичный транспорт с брошенным ему чемпионатом вызовом справляется легко — отрабатывает все по заранее продуманной стратегии. ссылка