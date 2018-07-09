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Обзор московских событий в СМИ за 9 июля
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Обзор московских событий в СМИ за 9 июля 

Агентство «Москва» 12 часов назад
«Коммерсантъ». Болельщики взяли такси Чемпионат мира удвоил загрузку онлайн-агрегаторов. ссылка
«Коммерсантъ». Иностранных мигрантов отрывают от производства Новые правила запрещают регистрировать их по месту трудоустройства. ссылка
«Известия». Пережили волну Итоги ЕГЭ-2018: упал ли уровень знаний российских школьников. ссылка
«Известия». Росстандарт взялся за пистолет Ведомство готовит пакет мер, призванных решить проблему массового недолива бензина на АЗС. ссылка
Газета.Ru. Посидим дома: почему россияне не едут за границу Продажи авиабилетов за рубеж упали на 5% за первые полгода. ссылка
Газета.Ru. Расстроился, но не очень: как Москва пережила поражение Как Москва переживала поражение сборной. ссылка
«Российская газета». С нами не пропадешь В Москве откроется Ситуационный центр для поиска потерявшихся или пострадавших детей. ссылка
«Российская газета». Выиграй три дня в столице В Калужской области пройдут Дни Москвы. ссылка
«Российская газета». Связующая нить Красную ветку столичного метро продлят еще на одну станцию. ссылка
«Российская газета». На пути к бюллетеню На рассмотрении Мосгоризбиркома осталось пять кандидатур в мэры Москвы. ссылка
«Московский комсомолец». Калужане и москвичи «зажгут» на историческом фестивале Гости праздника смогут воочию увидеть, как проходило знаменитое стояние на Угре. ссылка
«Московский комсомолец». Самое красивое поражение России: после проигрыша Хорватии ул. Никольская взорвалась Слезы на глазах, триколор на щеках и крики «Молодцы!». ссылка
«Независимая газета». Москвичам предлагают пройти бесплатный скрининг на онкозаболевания В 74 столичных поликлиниках можно будет сдать тесты на предрасположенность к раку. ссылка
«Комсомольская правда». «Спасибо. Играем за вас»: Сборная России вышла к болельщикам в фан-зоне на Воробьевых горах Что говорили футболисты после последнего матча на чемпионате мира 2018 г. ссылка
«Комсомольская правда». Здания-памятники в центре Москвы: В доме Наркомзема вернут исторические окна, а в доме Наркомфина — колонны-«ноги» Реставраторы восстанавливают исторические постройки столицы. ссылка
«Московская правда». Сокольническую линию продлят от «Столбово» еще на одну станцию Столичные власти приняли решение о строительстве станции метро «Новомосковская». ссылка
«Вечерняя Москва». Многодетных семей становится все больше Москва отметила День семьи, любви и верности. ссылка
«Вечерняя Москва». С. Собянин заявил, что общественный транспорт Москвы входит в тройку лучших в мире Сергей Собянин сообщил, что благодаря комплексной системе в столице сократилось число дорожно-транспортных происшествий. ссылка
«Вечерняя Москва». Городской транспорт справляется с нагрузкой во время проведения чемпионата мира по футболу Столичный транспорт с брошенным ему чемпионатом вызовом справляется легко — отрабатывает все по заранее продуманной стратегии. ссылка
«Парламентская газета». Брань в адрес стюардессы обойдется в 40 тыс. руб. Авиадебоширам, которые не будут выполнять указания экипажа, повысят штрафы. ссылка
Агентство «Москва»: последние новости
Девять автобусных маршрутов изменились в Москве после запуска нового участка Северо-Западной хорды Реанимации всех столичных больниц теперь открыты для посещения пациентов близкими Движение на Северо-Восточной хорде от Дмитровского шоссе до трассы М11 могут запустить до конца года
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