МЧС рекомендовало жителям столицы переждать непогоду в помещениях 

Москва тонет: на город вылилась почти половина месячной нормы осадков, пишут «Вести». Больше всего — в центре столицы. Так, на улице Балчуг ночью и утром зафиксировали 44 миллиметра осадков, при этом месячная норма для столицы в июле — 94 миллиметра. В столичном регионе из-за грозы и порывов ветра до 17 метров в секунду действует повышенный уровень погодной опасности, передает «Интерфакс». Главное управление МЧС по Москве рекомендует по возможности переждать непогоду в помещениях, не выходить на улице без крайней необходимости. Бригады «Мосводостока» работают в усиленном режиме.