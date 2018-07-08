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МЧС рекомендовало жителям столицы переждать непогоду в помещениях
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МЧС рекомендовало жителям столицы переждать непогоду в помещениях 

Авторадио 4 часа назад
Москва тонет: на город вылилась почти половина месячной нормы осадков, пишут «Вести». Больше всего — в центре столицы. Так, на улице Балчуг ночью и утром зафиксировали 44 миллиметра осадков, при этом месячная норма для столицы в июле — 94 миллиметра. В столичном регионе из-за грозы и порывов ветра до 17 метров в секунду действует повышенный уровень погодной опасности, передает «Интерфакс». Главное управление МЧС по Москве рекомендует по возможности переждать непогоду в помещениях, не выходить на улице без крайней необходимости. Бригады «Мосводостока» работают в усиленном режиме.
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