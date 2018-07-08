Московский марафон состоится 23 сентября

"23 сентября пройдет самый массовый забег России — #МосковскийМарафон. 42 километра и 10 километров по самому центру столицы", — написал Собянин в Twitter.

Маршрут марафона проходит по центру города: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля, сообщается на сайте московского марафона.