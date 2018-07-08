Московский марафон состоится 23 сентября 

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Московский марафон пройдет в столице 23 сентября, сообщил мэр города Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.
"23 сентября пройдет самый массовый забег России — #МосковскийМарафон. 42 километра и 10 километров по самому центру столицы", — написал Собянин в Twitter.
Маршрут марафона проходит по центру города: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля, сообщается на сайте московского марафона.