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Сергей Собянин высоко оценил заслуги режиссера Карена Шахнозарова
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Сергей Собянин высоко оценил заслуги режиссера Карена Шахнозарова 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 66-летием советского и российского режиссера Карена Шахнозарова.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Карена Шахназарова.
— Вы вносите большой вклад в развитие российского и мирового кинематографа, — говорится в телеграмме. Ее разместили на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Глава города отметил, что работы режиссера обладают высочайшими художественными достоинствами и любимы многими поколениями зрителей.
Кроме того, отметил Сергей Собянин, за 20 лет, что Шахназаров руководит «Мосфильмом», киностудия укрепила позиции ведущего творческого предприятия страны.
Карен Шахназаров родился в 1952 году в Краснодаре.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству парков Москвы завершат к 1 сентября Режим работы западного вестибюля станции метро «Новогиреево» изменится с 23 часов 6 июля Строительство нового участка салатовой ветки метро закончится в 2022 году
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