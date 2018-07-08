Сергей Собянин высоко оценил заслуги режиссера Карена Шахнозарова 

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 66-летием советского и российского режиссера Карена Шахнозарова.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Карена Шахназарова.
— Вы вносите большой вклад в развитие российского и мирового кинематографа, — говорится в телеграмме. Ее разместили на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Глава города отметил, что работы режиссера обладают высочайшими художественными достоинствами и любимы многими поколениями зрителей.
Кроме того, отметил Сергей Собянин, за 20 лет, что Шахназаров руководит «Мосфильмом», киностудия укрепила позиции ведущего творческого предприятия страны.
Карен Шахназаров родился в 1952 году в Краснодаре.