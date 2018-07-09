Собянин оценил ход строительства Северо-Западной хорды

Формирование улично-дорожной сети Северо-Западной хорды в целом завершено

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении формирования улично-дорожной сети Северо-Западной хорды (СЗХ). Об этом он сообщил в ходе открытия движение по двум новым эстакадам на участке СЗХ от Рублевского до Можайского шоссе.

«В 2011-2012 гг. мы начали прорабатывать проектную документацию строительства нескольких хорд в Москве, сегодня одна из них — Северо-Западная — закончена с точки зрения формирования улично-дорожной сети. Чтобы понять масштаб этой стройки — длина улично-дорожной сети, которая была построена заново и реконструирована, в два раза больше, чем Третье транспортное кольцо: 26 искусственных сооружений, включая самый сложный в России Алабяно-Балтийский тоннель и уникальный винчестерный тоннель на ул. Народного Ополчения. Всего мы соединили таким образом 10 районов Москвы. Так или иначе это влияет на транспортную доступность 3 млн человек, проживающих в Москве», — сказал С. Собянин.

Первая двойная эстакада проходит через железно-дорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги (МЖД). Она оборудована съездами с ул. Боженко на ул. Горбунова и ул. Толбухина. Вторая эстакада проходит между ул. Крылатские Холмы и ул. 2-я Крылатская.

Протяженность первой эстакады составляет 1,39 км, второй — 80 м.

В рамках строительства дорог была проведена реконструкция ул. Кубинка, ул. Толбухина, ул. Горбунова, ул. Боженко, ул. Крылатская, построены новые подземные и надземные пешеходные переходы.

Северо-Западная хорда пройдет через северные и южные районы Москвы от Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта и соединит крупные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. Это позволит разгрузить Третье транспортное кольцо, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское, Волоколамское шоссе и ряд других магистралей.

Ранее, 2 июля, мэр Москвы открыл движение по новому Крылатском мосту, который входит в участок Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе.