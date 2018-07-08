Ещё
В Москве ожидается до 22 градусов тепла 8 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве ожидается до 22 градусов тепла 8 июля 

Москва меняется 9 часов назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 8 июля, в столичном регионе ожидается облачная погода, кратковременный дождь и до 24 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем в столичном регионе при облачном с небольшими прояснениями небе пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 24 градусов. Атмосферное давление будет ниже, а вот среднесуточная температура воздуха вблизи своей климатической нормы. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%», — следует из сообщения.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение В Москве ожидается до 22 градусов тепла 8 июля появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
Сегодня в столице проходит многонациональный праздник «Абрикос» Станция метро «Саларьево» поставила рекорд по перевозке пассажиров Основные работы по благоустройству в парках завершат до 1 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры67
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»68
На Украину надвигается катастрофа348
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение