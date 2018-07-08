В Москве ожидается до 22 градусов тепла 8 июля

Сегодня, 8 июля, в столичном регионе ожидается облачная погода, кратковременный дождь и до 24 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем в столичном регионе при облачном с небольшими прояснениями небе пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса тепла, в области столбик термометра поднимется до плюс 24 градусов. Атмосферное давление будет ниже, а вот среднесуточная температура воздуха вблизи своей климатической нормы. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 70%», — следует из сообщения.

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