МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре до 17 м/с 

Жителей столицы призвали к осторожности из-за неблагоприятных метеоусловий в воскресенье, 8 июля.
Ранее Sobesednik.ru писал, что 8 июля в Москве и области ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями.
Как сообщается на сайте МЧС России, в предстоящие сутки в столице также возможны грозы и шквалистое усиление ветра до 12-17 м/с.
В связи с этим москвичей и жителей столичного региона призвали к осторожности.
Напомним, 7 июля на территории Московской области действовал «желтый» погодный уровень из-за гроз.