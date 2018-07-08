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МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре до 17 м/с
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МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре до 17 м/с 

ИД «Собеседник» 10 часов назад
Жителей столицы призвали к осторожности из-за неблагоприятных метеоусловий в воскресенье, 8 июля.
Ранее Sobesednik.ru писал, что 8 июля в Москве и области ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями.
Как сообщается на сайте МЧС России, в предстоящие сутки в столице также возможны грозы и шквалистое усиление ветра до 12-17 м/с.
В связи с этим москвичей и жителей столичного региона призвали к осторожности.
Напомним, 7 июля на территории Московской области действовал «желтый» погодный уровень из-за гроз.
ИД «Собеседник»: последние новости
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