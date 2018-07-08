МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре до 17 м/с

Жителей столицы призвали к осторожности из-за неблагоприятных метеоусловий в воскресенье, 8 июля.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 8 июля в Москве и области ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями.

Как сообщается на сайте МЧС России, в предстоящие сутки в столице также возможны грозы и шквалистое усиление ветра до 12-17 м/с.

В связи с этим москвичей и жителей столичного региона призвали к осторожности.