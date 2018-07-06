Анонсирована реконструкция ещё одной развязки на МКАД

Марат Хуснуллин: осенью начнётся реконструкция ещё одной развязки на МКАД

Развязку на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова планируется начать реконструировать в третьем квартале 2018 года, сообщил в пятницу, 6 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

АО «Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком объекта.

По словам главы Стройкомплекса, завершено проектирование развязки.

«Документация направлена на согласование и экспертизу. Осенью планируем приступить к строительным работам», — сказал Марат Хуснуллин.

Проектом предусмотрено возведение 5,7 км дорог и ряда искусственных сооружений: эстакады с ул. Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД, путепровода на пересечении с кольцевой автодорогой и тоннеля на съезде с Торговой улицы на внутреннюю сторону МКАД.

Программа реконструкции развязок на МКАД предусматривает реорганизацию развязок «клеверного типа». Они зачастую становятся одной из главных причин заторов и пробок на автотрассах и МКАД. Эти развязки отлично справляются с небольшими потоками машин. Однако с увеличением трафика на них и происходят заторы — если блокируется один въезд, то это незамедлительно отражается на всех остальных.

При реконструкции развязок клеверного типа создаются новые направленные съезды в виде тоннелей или эстакад, что увеличивает пропускную способность участков на 25-30%.

По проектам АО «Мосинжпроект» был реконструирован ряд крупных развязок на МКАД, среди которых — пересечения кольцевой автодороги с Ленинским и Мичуринским проспектом, а также Можайским, Каширским и Варшавским шоссе. Ввод этих объектов в эксплуатацию качественно улучшил ситуацию на МКАД и вылетных магистралях.