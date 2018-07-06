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Хуснуллин: Москва продолжит двигаться по пути полицентрического развития
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Хуснуллин: Москва продолжит двигаться по пути полицентрического развития 

Ридус 6 июля 2018
Московские власти продолжат политику формирования новых точек роста, развития и притяжения внутри города. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Наш главный тренд — полицентрическое развитие территорий с целью превращения Москвы в город, удобный и комфортный для жизни, работы и отдыха. Мэр Сергей Собянин поставил задачу организовать городское пространство так, чтобы люди могли отдыхать и работать максимально близко к местам проживания, чтобы они тратили как можно меньше времени на дорогу, — заявил Хуснуллин.
Чтобы сдеть Москву максимально комфортной, необходимо уйти от точечной застройки и заняться комплексным развитием периферийных районов столицы, уверен заместитель мэра.
«Мы хотим разуплотнить центр города, переориентируя размещение офисов и торговых центров в периферийные районы, и там формировать рабочие места в шаговой доступности от транспорта, как культурное ядро с организацией комфортных общественных пространств и пешеходных зон», — отметил Марат Хуснуллин.
Залогом комфорта также является развитая система общественного транспорта, указал чиновник. Именно поэтому, утверждает Хуснуллин, столичные власти тратят массу сил и средств на расширение метрополитена и интеграцию железнодорожного кольца с радиальными направлениями.
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