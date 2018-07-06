Хуснуллин: Москва продолжит двигаться по пути полицентрического развития

Московские власти продолжат политику формирования новых точек роста, развития и притяжения внутри города. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Наш главный тренд — полицентрическое развитие территорий с целью превращения Москвы в город, удобный и комфортный для жизни, работы и отдыха. Мэр Сергей Собянин поставил задачу организовать городское пространство так, чтобы люди могли отдыхать и работать максимально близко к местам проживания, чтобы они тратили как можно меньше времени на дорогу, — заявил Хуснуллин.

Чтобы сдеть Москву максимально комфортной, необходимо уйти от точечной застройки и заняться комплексным развитием периферийных районов столицы, уверен заместитель мэра.

«Мы хотим разуплотнить центр города, переориентируя размещение офисов и торговых центров в периферийные районы, и там формировать рабочие места в шаговой доступности от транспорта, как культурное ядро с организацией комфортных общественных пространств и пешеходных зон», — отметил Марат Хуснуллин.

Залогом комфорта также является развитая система общественного транспорта, указал чиновник. Именно поэтому, утверждает Хуснуллин, столичные власти тратят массу сил и средств на расширение метрополитена и интеграцию железнодорожного кольца с радиальными направлениями.