Строительство линии метро в Троицк началось на участке от станции «Улица Новаторов» до пос. Коммунарка

Петр Аксенов. Коммунарка. Об этом журналистам заявил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы

«Работы сейчас ведутся на станции «Столбово», а она имеет свою специфику, накладывается перспективная станция «Столбово-2» ветки «Улица Новаторов — пос. Коммунарка». И там ведется сейчас активное строительство, которое находится под дорогой «Солнцево-Бутово-Видное» второго этапа», — сказал П. Аксенов.

Согласно данным столичного Стройкомплекса, в Москве появится новая радиальная линия метро, которая свяжет ТиНАО через южный участок Московского центрального кольца (МЦК) с районом Некрасовка в Юго-Восточном округе. Ветка будет строиться в несколько этапов. Планируется построить участок от станции «Севастопольский проспект» («Крымская») через станции «Академическая» и «Улица Строителей», до станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ). Протяженность участка — 6,5 км.

Планируется, что линия пройдет вдоль Ленинского проспекта, ул. Академика Опарина и ул. Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, далее по территориям пос. Газопровод, пос. Коммунарка и поселения Сосенское вдоль будущей автодороги «МКАД-пос. Коммунарка-аэропорт Остафьево». Протяженность этого участка — 17,5 км.