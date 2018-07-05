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В Дмитровском районе стартовала акция «Списанные книги»
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В Дмитровском районе стартовала акция «Списанные книги» 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Библиотека №30 на Коровинском шоссе совместно с Департаментом культуры города Москвы проводит акцию «Списанные книги».
Каждый год, во время ревизии книжных фондов, в библиотеках освобождается место для новых поступлений. На полках появляются переиздания классиков, актуальные новинки, современная научно-популярная литература и многое другое. Книги, которые исключаются из фонда — списывают и утилизируют.
Департамент культуры города Москвы совместно со столичными библиотеками решил пересмотреть взгляды на утилизацию старых книг и подарить им вторую жизнь, но уже в руках читателей, которым по-прежнему небезразлична их судьба. Теперь, согласно поправкам в соответствующем приказе, библиотеки не будут уничтожать списанные книги или сдавать в макулатуру, как требовалось прежде, а смогут передавать их москвичам и всем желающим.
Для удобства передачи книг москвичам был создан портал Списанные-книги.рф. Он создан, чтобы рассказать о книгах, которые библиотеки Москвы готовы подарить.
Благодаря проекту «Списанные книги» Москва стала лауреатом III Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».
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