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Названы самые востребованные специалисты в Москве
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Названы самые востребованные специалисты в Москве 

Рамблер 1 час назад
Самыми востребованными специалистами в Москве по итогам второго квартала 2018 года стали строители, сообщает «360» со ссылкой на сервис «Avito Работа».
Работодатели предлагали соискателям в строительной сфере среднюю зарплату в размере 66,5 тысячи рублей.
Средний уровень предлагаемых зарплат в Москве составляет 52,1 тысячи рублей, в среднем по стране — 34,9 тысячи рублей.
В сфере строительства наблюдается самый сильный прирост интереса работодателей.
Среди других востребованных специалистов: профессионалы автобизнеса, перевозчики, рестораторы и турагенты.
У соискателей самыми популярными категориями оказались «строительство», «транспорт и логистика» и «без опыта, студенты».
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