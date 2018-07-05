Названы самые востребованные специалисты в Москве

Самыми востребованными специалистами в Москве по итогам второго квартала 2018 года стали строители, сообщает «360» со ссылкой на сервис «Avito Работа».

Работодатели предлагали соискателям в строительной сфере среднюю зарплату в размере 66,5 тысячи рублей.

Средний уровень предлагаемых зарплат в Москве составляет 52,1 тысячи рублей, в среднем по стране — 34,9 тысячи рублей.

В сфере строительства наблюдается самый сильный прирост интереса работодателей.

Среди других востребованных специалистов: профессионалы автобизнеса, перевозчики, рестораторы и турагенты.

У соискателей самыми популярными категориями оказались «строительство», «транспорт и логистика» и «без опыта, студенты».