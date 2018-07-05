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На вокзалах появится повагонная навигация
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Система повагонной навигации появится на московских вокзалах в 2019 году 

Москва24 5 июля 2018
Фото: Москва24
Табло с информацией о повагонной нумерации поездов появятся на всех московских вокзалах в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ) ОАО "РЖД".
"В начале июня 2018 года новую систему повагонной навигации начали тестировать на Ленинградском вокзале Москвы и Московском вокзале Санкт-Петербурга. Ее внедрение на остальных восьми вокзалах столицы ожидается в 2019 году", — рассказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".
На специальном табло будет заранее появляться информация о расположении того или иного вагона в составе прибывающего поезда, который будет разделен на семь цветовых секторов и литеры. На экране будут указаны номера вагонов, расположенных в каждом блоке, время прибытия и отправления, а также возможные задержки в пути.
Ранее сообщалось, что на девяти вокзалах Москвы появился новый способ подключения к бесплатному Wi-Fi. Дополнительный способ подключения ввели специально для иностранных туристов, приехавших в Москву на чемпионат мира.
Теперь для входа в интернет достаточно ввести номер билета на поезд, свою фамилию латинскими буквами или кириллицей. Авторизация действует за четыре часа до отправления поезда и четыре часа после его прибытия.
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