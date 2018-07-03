Определились кандидаты на пост мэра Москвы

Пять человек смогли подать документы для регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Москвы . Об этом рассказали в Мосгоризбиркоме, сообщает агентство «Москва»

Для регистрации в качестве кандидата представителям партий необходимо было собрать минимум 110 подписей муниципальных депутатов в 110 округах Москвы, самовыдвиженцам также заручиться поддержкой не менее 36 тысяч избирателей. Членам избирательной комиссии теперь предстоит проверить все подписные листы, после чего будет определен окончательный список кандидатов.

Ранее Троицкий обвинил Джигурду в том, что последний сжег подписи, которые он собрал для регистрации в качестве кандидата в мэры.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.