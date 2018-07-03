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Определились кандидаты на пост мэра Москвы
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Определились кандидаты на пост мэра Москвы 

Lenta.ru 3 июля 2018
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»
Пять человек смогли подать документы для регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Москвы. Об этом рассказали в Мосгоризбиркоме, сообщает агентство «Москва».
Подписи избирателей и муниципальных депутатов в положенный срок сдали нынешний мэр Сергей Собянин, который идет на выборы самовыдвиженцем, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ) и депутат Мосгордумы и основатель скандально известной строительной компании СУ-155 Михаил Балакин («Союза горожан»).
Для регистрации в качестве кандидата представителям партий необходимо было собрать минимум 110 подписей муниципальных депутатов в 110 округах Москвы, самовыдвиженцам также заручиться поддержкой не менее 36 тысяч избирателей. Членам избирательной комиссии теперь предстоит проверить все подписные листы, после чего будет определен окончательный список кандидатов.
Всего о намерениях побороться за кресло мэра заявляли более 30 человек, среди которых были бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, журналист Антон Красовский, глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, фермер и предприниматель Герман Стерлигов, лидер группы «Коррозия Металла» Сергей Паук Троицкий, актер и шоумэн Никита Джигурда и другие.
Ранее Троицкий обвинил Джигурду в том, что последний сжег подписи, которые он собрал для регистрации в качестве кандидата в мэры.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.
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