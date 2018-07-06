Подготовка выборов мэра за пределами Москвы не потребует допсредств

"Правительство Москвы всесторонне окажет содействие Московской городской избирательной комиссии за счет уже имеющихся в городском хозяйстве ресурсов", — сказал он.

Избирком для создания загородных избирательных участков, по его словам, обеспечат уже имеющимися во владении города помещениями, представляющими собой два объединенных блок-контейнера. Транспорт для перевозки членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей также будет направлен тот, что уже находится в распоряжении городских служб.

"Оргтехникой и мебелью они будут обеспечены за счет временного привлечения имеющихся в городских учреждениях материально-технических ресурсов. Обеспечение кабинами для голосования, стационарными и переносными ящиками для голосования будет осуществлять Московская городская избирательная комиссия самостоятельно. У Мосгоризбиркома для этого все необходимые ресурсы имеются после организации и проведения выборов в предыдущие годы", — пояснил Жидкин.

Он отметил, что видеонаблюдение и Wi-Fi на участках голосования будут обеспечены на базе текущих контрактов.

"Таким образом, мероприятия по оказанию содействия Московской городской избирательной комиссии дополнительных расходов бюджета города Москвы не потребуют", — пояснил он.

Законопроект о создании избирательных участков за пределами города был внесен 14 мая мэром столицы Сергеем Собяниным . Как отметил градоначальник, это было сделано по просьбе москвичей, так как выборы мэра придутся на 9 сентября — самое «дачное» воскресенье осени.

Позднее Мосгордума на внеочередном заседании рассмотрела и приняла в трех чтениях законопроект, предусматривающий образование избирательных участков за пределами города. Для координации при создании «дачных» избирательных участков в Москве была создана рабочая группа, которую возглавил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников