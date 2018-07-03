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Капитальный ремонт планируется провести в 21 библиотеке Москвы в 2019 г.
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Капитальный ремонт планируется провести в 21 библиотеке Москвы в 2019 г. 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Фото: РИАМО
Капитальный ремонт запланирован в 21 библиотеке Москвы в 2019 г. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента культуры столицы Владимир Филиппов на заседании совета директоров публичных библиотек.
«В этом году две трети библиотек в каждом округе будет модернизировано, из них 14 библиотек закончим в этом году. В 21 библиотеке подготовим проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта в 2019 г.», — сказал В. Филиппов.
Ранее руководитель Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева сообщила Агентству городских новостей «Москва», что все столичные библиотеки будут модернизированы в течение четырех-пяти лет.
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