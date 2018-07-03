Капитальный ремонт планируется провести в 21 библиотеке Москвы в 2019 г.

Капитальный ремонт запланирован в 21 библиотеке Москвы в 2019 г. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента культуры столицы Владимир Филиппов на заседании совета директоров публичных библиотек.

«В этом году две трети библиотек в каждом округе будет модернизировано, из них 14 библиотек закончим в этом году. В 21 библиотеке подготовим проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта в 2019 г.», — сказал В. Филиппов.