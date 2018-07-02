Еще один пенсионер захотел стать мэром

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Еще один пенсионер подал документы для выдвижения в мэры Москвы 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Третий пенсионер в понедельник подал документы в Мосгоризбирком для регистрации кандидатом в мэры Москвы, сообщили РИА Новости в столичном избиркоме.
Ранее для выдвижения в мэры столицы документы подали пенсионеры Владимир Кувшинов и Александр Романов.
"Ручнов Валерий Иванович, 1947 года рождения, пенсионер, самовыдвижение", — сообщил собеседник агентства.
Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Выборы мэра пройдут 9 сентября.
Документы на выдвижение ранее предоставили 32 кандидата, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, Михаил Дегтярев от партии ЛДПР. Действующий мэр столицы Сергей Собянин в понедельник сдал в избирком все необходимые документы, а также подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, чтобы зарегистрироваться кандидатом.
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