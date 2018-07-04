«Где спит Ленин?»: о чем спрашивают болельщики

Названы самые необычные вопросы, которые туристы задают волонтерам в Москве

Ежедневно более 100 волонтеров дежурят на станциях московского метрополитена, с 12 июня они помогли уже более 270 тысячам иностранных гостей, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Ежедневно более 100 волонтеров — сотрудников метро в несколько смен дежурят более чем на 80 станциях метро. Это центральные и пересадочные станции, которые востребованы у болельщиков. Иностранцам помогают не только сориентироваться в городе или метро, но и решить нестандартные проблемы", — говорится в сообщении.

Одна консультация в среднем занимает около 30 секунд, отмечается на сайте. Волонтеров можно узнать по нагрудным значкам, нарукавным повязкам и ярким красным кепкам. Большинство из них говорят на английском, немецком, испанском и других языках.

По данным столичных властей, самыми необычными вопросами, с которыми туристы обращались к волонтерам — сотрудникам метро, стали "Где спит Ленин?", "Вы выйдете за меня?", "Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?".