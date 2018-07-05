В Екатерининском парке проходит праздник «Абрикос»

Сегодня в столице проходит многонациональный праздник «Абрикос»

Сегодня, 8 июля, с 10:00 до 22:00 в Екатерининском парке (ул. Большая Екатерининская, д.27) проходит ежегодный многонациональный праздник «Абрикос». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения

Гостей праздника ждет богатая культурная программа. Многочисленные музыкальные и театральные коллективы из Москвы и других регионов России , — более 500 артистов, выступая на главной сцене, расскажут о культуре, искусстве, традициях и современной жизни своих народов. Кроме того, на малой сцене с 10:00 до 22:00 пройдет Фестиваль джаза «Абрикосовый Джем».