Лен расцвел в «Аптекарском огороде»

Лен посевной, или обыкновенный, расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

«Растение можно увидеть в саду лекарственных трав, а получить детальную информацию на обзорных экскурсиях в выходные дни. Лен примечателен многочисленными тонкими корешками, стеблем высотой более 1 м и бледно-голубыми цветками с пятью лепестками. Сейчас его возделывают в умеренной зоне Европы, Азии и Северной Америки, а также в Северной Африке», — рассказала она. Публикация от "Аптекарский огород" МГУ (@hortus_ru) 4 Июл 2018 в 12:17 PDT

В пресс-службе отметили, что лен выращивают ради получения масла, ткани, а также для медицинских и кулинарных целей.