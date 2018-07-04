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Лен расцвел в «Аптекарском огороде»
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Лен расцвел в «Аптекарском огороде» 

Агентство «Москва» 4 июля 2018
Фото: Instagram
Лен посевной, или обыкновенный, расцвел в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«Растение можно увидеть в саду лекарственных трав, а получить детальную информацию на обзорных экскурсиях в выходные дни. Лен примечателен многочисленными тонкими корешками, стеблем высотой более 1 м и бледно-голубыми цветками с пятью лепестками. Сейчас его возделывают в умеренной зоне Европы, Азии и Северной Америки, а также в Северной Африке», — рассказала она.
В пресс-службе отметили, что лен выращивают ради получения масла, ткани, а также для медицинских и кулинарных целей.
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