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Собянин анонсировал метро во Внуково
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Метро будет в аэропорту Внуково через три года 

ТАСС 7 часов назад
Метро появится в аэропорту Внуково через три года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Буквально недавно мы приняли решение о продлении линии метро от Рассказовки до Пыхтино и до Внуково", — заявил Собянин в понедельник на встрече с коллективом международного аэропорта Внуково, который отмечает свое 77-летие.
Мэр уточнил, что метро в Рассказовку придет скоро, ведутся пуско-наладочные работы.
"Дальше уже сделаем камеру съезда в сторону Внуково, проектируем эту линию. Я думаю, в течение лет трех построим эту линию, и Внуково будет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь собственное метро", — подчеркнул Собянин.
Он отметил, что аэропорт и поселение Внуково будут интегрированы в московскую транспортную систему.
"Это очень важное решение. Сама линия метро огромная", — подчеркнул мэр.
Он пообещал, что вся транспортная система в районе Солнцева, Переделкина, Рассказовки и Внукова будет изменена с учетом ввода новой линии метро.
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