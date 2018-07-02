Собянин анонсировал метро во Внуково

Метро будет в аэропорту Внуково через три года

"Буквально недавно мы приняли решение о продлении линии метро от Рассказовки до Пыхтино и до Внуково", — заявил Собянин в понедельник на встрече с коллективом международного аэропорта Внуково, который отмечает свое 77-летие.

Мэр уточнил, что метро в Рассказовку придет скоро, ведутся пуско-наладочные работы.

"Дальше уже сделаем камеру съезда в сторону Внуково, проектируем эту линию. Я думаю, в течение лет трех построим эту линию, и Внуково будет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь собственное метро", — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что аэропорт и поселение Внуково будут интегрированы в московскую транспортную систему.

"Это очень важное решение. Сама линия метро огромная", — подчеркнул мэр.

Он пообещал, что вся транспортная система в районе Солнцева, Переделкина, Рассказовки и Внукова будет изменена с учетом ввода новой линии метро.