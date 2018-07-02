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В Москве открыли движение по Крылатскому мосту
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В Москве открыли движение по Крылатскому мосту 

Газета.Ru 2 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как отмечается, движение по новому мосту открыл мэр города Сергей Собянин. Мост стал одним из объектов в составе Северо-Западной хорды, чья протяженность составит 80 км.
"Сегодня запускаем один из таких объектов — это Крылатский мост, который позволит улучшить пропускную способность этого участка", — сказал Собянин.
Он добавил, что открытие моста посвящается победе российской сборной на ЧМ — 2018. Уточняется, что речь идет об участке от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, чтобы выяснить отношение жителей России к открытию моста через Керченский пролив.
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