В Москве открыли движение по Крылатскому мосту

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, движение по новому мосту открыл мэр города Сергей Собянин . Мост стал одним из объектов в составе Северо-Западной хорды, чья протяженность составит 80 км.

"Сегодня запускаем один из таких объектов — это Крылатский мост, который позволит улучшить пропускную способность этого участка", — сказал Собянин.

Он добавил, что открытие моста посвящается победе российской сборной на ЧМ — 2018. Уточняется, что речь идет об участке от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе.